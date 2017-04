Ostern: Mit Regenschirm und Schal auf Eiersuche

Am Karfreitag verdichten sich vor allem im Norden die Wolken, Regenschauer bleiben aber meist auf das Bergland beschränkt. Auch in Vorarlberg ziehen immer wieder ausgedehnte Wolken durch.

In Tirol und im Süden des Landes überwiegt hingegen oft der freundliche Wettercharakter, mitunter könnte sich aber Nebel und Hochnebel bemerkbar machen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, nur im Süden bleibt es schwach windig. Die Frühwerte liegen bei zwei bis neun Grad, die Höchstwerte erreichen dann elf bis 19 Grad.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Der Samstag bringt dichte Wolken, die durchs ganze Land ziehen. Zeitweise regnet es, am meisten am Alpennordrand, aber auch im Süden. Schnee fällt oberhalb von 1500 bis zu 2000 Metern Seehöhe.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in Ober- und Niederösterreich zeitweise auch lebhaft aus westlicher Richtung. Nach Frühtemperaturen von zwei bis zehn Grad steigen die Temperaturen auf zwölf bis 18 Grad.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi

Größtenteils unbeständig und verhältnismäßig kühl wird es am Ostersonntag. An der Alpennordseite und im Osten ziehen mit sehr kräftigem Wind aus West bis Nordwest auch immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt zu Tagesbeginn teilweise bei 800 Metern Seehöhe, später steigt sie auf 1100 bis 1400 Meter an.

Längere sonnige Abschnitte und trockene Verhältnisse gibt es hingegen im Süden sowie im Südosten des Landes. Es weht verbreitet recht starker Wind, im Bergland wird es zeitweise auch stürmisch. Am Morgen hat es zwischen drei und acht Grad und Tageshöchstwerte liegen zwischen zehn bis 17 Grad.

Foto: dpa

Die Sonne zeigt sich am Ostermontag im Süden und Südosten vorerst zumindest noch für einige Zeit. Ansonsten bleiben sonnige Abschnitte aber eher die Ausnahme. Vielerorts ist es dicht bewölkt und auch der ein oder andere Schauer ist möglich.

Dazu weht an der Alpennordseite sowie am Alpenostrand lebhafter Wind aus Westen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus eins bis plus vier Grad, tagsüber werden maximal nur noch acht bis 15 Grad erreicht. Zum Vergleich: Sogar zu Weihnachten erreichte das Thermometer tagsüber bis zu neun Grad. Teilweise war es am Heiligen Abend also wärmer, als beim heurigen Osterfest.

Foto: dpa/Angelika Warmuth

Die kühle und unbeständige Wetterphase setzt sich auch am Dienstag weiter fort. Neben einigen sonnigen Phasen ziehen immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Diese haben auch einige Regenschauer im Gepäck.

Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 900 Meter Seehöhe, sodass teilweise sogar Schnee bis in die Täler möglich ist. Dazu bläst oft lebhafter Wind aus Nordwest. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen ein und sechs Grad, Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen acht und 15 Grad.