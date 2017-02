Osten Österreichs versinkt erneut im Schnee

Der Winter hält den Osten Österreichs weiterhin fest im Griff, das Tief "Hubert" wandert nur langsam ab. In der Nacht auf Mittwoch fielen selbst in Wien zehn Zentimeter Neuschnee. Für viele Menschen gestaltete sich der Weg zur Arbeit in den frühen Morgenstunden schwierig und gefährlich. Viele Straßen waren nicht geräumt. Der Winterdienst in Wien, der um 3 Uhr bereits seinen vorgezogenen Dienst begonnen hatte, versprach aber, dass in den Vormittagsstunden alles geräumt sein werde.