Osarenren Okungbowa - Rapid wieder völlig neu!

22 jahre jung, knapp 1,90 Meter groß - und Rapid- Stammspieler! Zumindest heute beim Hit gegen Sturm Graz darf Osarenren Okungbowa bei Rapid Wien von Beginn an ran. "Ich kenne den Spieler schon länge, hatte ihn auch in Altach. Er ist in der Offensive sehr gefährlich, kann Akzente setzen2, klärt Rapid- Neo- Coach Damkir Canadi vor dem "Sechs- Punkte- Spiel" auf.