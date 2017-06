Orlando: Entlassener tötet fünf Ex- Kollegen

Es gebe keine Anzeichen für Terrorismus oder irgendeine Art von organisierter Kriminalität, sagte Demings. "Wir gehen davon aus, dass wir es mit einem Fall von Gewalt am Arbeitsplatz zu tun haben", betonte er. Er sei über seine Entlassung "aufgebracht" gewesen. Der mutmaßliche Täter, im April von der auf Wohnmobil- Bauteile spezialisierten Firma entlassen, hatte bereits im Jahr 2014 einen Kollegen geschlagen, jedoch sei er deswegen nicht angezeigt worden.

Chef angeblich auch unter den Todesopfern

Vier der Opfer des Angriffs in einem Gewerbegebiet der Großstadt starben an Ort und Stelle, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus, wie Demings sagte. Sie alle waren ehemalige Kollegen des Täters, der mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet an seinem früheren Arbeitsplatz aufgetaucht war. Die Firma mit dem Namen Fiamma stellt Markisen für Wohnmobile her. Unter den Toten soll nach unbestätigten Medienberichten auch der Chef der Firma sein.

Orlando ist eines der beliebtesten Touristenziele in Florida. Der weltberühmte Freizeitpark Disney World liegt dort. Vor einem Jahr hatte in Orlando ein mutmaßlich islamistischer Attentäter in einem von Homosexuellen besuchten Nachtclub 49 Menschen getötet und weitere 53 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde.