Originelle Mail von Werner Gruber sorgt für Lacher

Um der kaum zu bewältigenden Zahl an E- Mails, die tagtäglich in Grubers Postfach landen, besser Herr zu werden, hat der Direktor des Wiener Planetariums eine Antwort verfasst, die automatisch an alle Absender verschickt wird - auch wenn dieser gerade nicht im Urlaub ist.

Werner Gruber Foto: Martin A. Jöchl

"Gelesen, aber nicht beantwortet"

"Geschätzte Kolleginnen und Kollegen", wendet sich Gruber darin u.a. an "werte Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Bereich der Astronomie und Physik" und seine Fans. Er bedankt sich für die E- Mail, stellt dann aber gleich unumwunden klar: "Sie wird gelesen, aber leider nicht beantwortet."

Zwei Ausschnitte aus der automatischen Antwort-E-Mail von Werner Gruber. Foto: "Krone"

Gruber freue sich über jede Post. "Leider bekomme ich sehr viele E- Mails, also echt viele. Würde ich jede einzelne beantworten, würde mein Leben hier und jetzt enden. Ich könnte gerade noch Körperpflege betreiben und etwas schlafen."

Keine Anrufe vor 9 Uhr

Anschließend hat der TV- Physiker aber gleich ein paar Tipps parat, wie man dennoch mit ihm in Kontakt treten kann: Es gebe eine Sprechstunde im Planetarium Wien, wo man einen Termin vereinbaren könne. Auch ein Telefonanruf sei eine Option, "wenn Sie von mir gerne einen Vortrag vor diversem Publikum zu diversen Themen hören möchten." Allerdings warnt Gruber eindringlich: "Wer vor 9 Uhr in der Früh anruft, braucht einen wirklich wichtigen Grund."

Werner Gruber Foto: TÜV AUSTRIA Akademie, APA/epa Scanpix Norge

Wer weiß, warum die Relativitätstheorie falsch ist?

"Sie wissen, warum die Relativitätstheorie falsch ist?", fragt Gruber weiter in die Runde der Verfasser, oder wissen Sie, "woran die Quantenmechaniker scheitern?". Dann, so empfiehlt der "Science Buster", möge sich der Absender doch direkt mit dem britischen Star- Physiker Stephen Hawking in Verbindung setzen. Dessen E- Mail- Adresse wird in der automatischen Antwort übrigens gleich mitgeliefert ...

Stephen Hawking Foto: EPA



Und all jene, die ein UFO beobachtet haben - und dabei nicht unter Drogeneinfluss standen -, bittet Gruber sich doch per E- Mail "an die zentrale UFO- Meldestelle von Europa" zu wenden.

"Mit freundlichen Grüßen"

Sollte jemand aber der Meinung sein, "dass Astrologie super, Homöopathie richtig und das Verweigern von Impfungen gesund ist", so könne derjenige gerne bei der nächsten Katastrophe Bratkartoffeln und Gruppensex genießen. "Es wird auch nichts ändern!", beendet der Physiker das Schreiben und nennt sicherheitshalber noch die wichtigsten Notrufnummern von Feuerwehr, Rettung, usw. "Mit freundlichen Grüßen, Gruber Werner."