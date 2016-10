Organe des kleinen Ethan retteten 3 Menschenleben

Am 2. Oktober 2011 brach für Michelle und Jon Seccull eine Welt zusammen, als ihr Sohn Ethan (Spitzname "Jimmy") bei einem Zugunglück sein junges Leben lassen musste. Vor dem Haus der Familie in der Ortschaft Ballarat donnerte gerade ein Zug vorbei, Ethan, seine Geschwister und Freundin Amy öffneten das Gartentor und rannten Richtung Gleise, um den Passagieren zuzuwinken.

Von Zug gegen Zaun geschleudert

Wenige Augenblicke danach ertönte zweimal die Hupe, die Mutter lief sofort los und fand den Kleinen regungslos am Boden liegend. Daneben standen die schockierten Geschwister, Amy schrie laut. Ethan war vom Zug gegen einen Zaun geschleudert und dabei so schwer am Kopf verletzt worden, dass er auch von den Ärzten im einem Melbourner Krankenhaus nicht mehr gerettet werden konnte.

Ethans Herz und Nieren arbeiten in anderen Körpern

Nach dem schmerzhaften Verlust ihres Sohnes fassten die Eltern den Beschluss, Ethans Organe zur Spende freizugeben. Michelle und Jon gründeten deshalb sogar die "Ethan 'Jimmy' Seccull"- Stiftung. Diese Entscheidung rettete inzwischen drei Leben, denn Ethans Herz und die beiden Nieren wurden anderen Menschen eingepflanzt.

Die Trauer ist dennoch noch nicht gewichen. "Der Schmerz ist noch immer da, er wird nie ganz verschwinden. Das Leben ist so unberechenbar und hat sich für uns für immer verändert", sagte die Mutter.