ORF- Polzer trotz Shitstorms: "Ändere mich nicht!"

Nach der 2:3- Pleite in Serbien am Sonntagabend standen bei Fußballfans nicht nur einige ÖFB- Teamspieler in der Kritik, sondern auch ORF- Kommentator Oliver Polzer. Teils heftige Beschimpfungen musste er sich in den sozialen Netzwerken gefallen lassen. Polzer reagierte trotz des üblen Shitstorms gelassen: "Ich ändere mich nicht!"