ORF: Ingrid Thurnher verlässt "Im Zentrum"

Eine offizielle Bestätigung vom Küniglberg gab es bisher nicht - allerdings auch kein Dementi zum Wechsel von Ingrid Thurnher. Allerdings soll am Freitag eine größere Personalentscheidung vom ORF bekannt gegeben werden. Wie die "Presse" am Donnerstagabend berichtete, soll Thurnher 2017 die Chefredaktion des Info- und Kulturspartensenders ORF III von Christoph Takacs übernehmen. Takacs wird ja neuer ORF- Landesdirektor in Salzburg.

Dass Thurnher nach "Im Zentrum" nach zehn Jahren verlässt, soll auch eine Folge der Tempelberg- Berichterstattung sein. So habe Thurnher Hofer ursprünglich garnicht zu den Einzelheiten seiner Israelreise befragen wollen - hatte es auf Drängen der "ZiB"- Redaktion dann bei der TV- Konfrontation am 19. Mai 2016 doch getan.

Tempelberg- Streit mit Hofer schuld an Wechsel?

Was folgte, was ein heftiges Streitgespräch darüber, ob der FPÖ- Kandidat tatsächlich Zeuge eines Attentats geworden war und ob es sich bei seinem Besuch im Knesset um einen offiziellen Empfang gehandelt hatte. Hofer hatte im Vorfeld der Hofburg- Wahl mehrfach öffentlich berichtet, er sei mit einer FPÖ- Delegation im Knesset empfangen worden. Zudem sei er am Tempelberg in einen Terrorakt geraten sei, bei dem neben ihm eine mit Handgranaten bewaffnete Frau erschossen wurde, die versucht habe, betende Menschen zu töten.

Faktisch war der Besuch in der Knesset nur ein informelles Treffen gewesen, und den Terrorakt hatte es so nicht gegeben. Vielmehr war an der Klagemauer einer unbewaffneten Frau ins Bein geschossen worden - allerdings zu einem Zeitpunkt, wo Norbert Hofer vermutlich bereits im Flugzeug saß. Thurnher war danach von FPÖ- Sympathisanten massiv angefeindet worden, sogar Morddrohungen soll es gegeben haben. Dennoch hatte die Moderatorin stets den ORF und ihre Redaktion verteidigt.