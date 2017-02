ORF- Chef Wrabetz nennt ATV- Verkauf "Anschluss"

Nach dem Bekanntwerden der Übernahme von ATV durch die ProSieben- Gruppe twitterte der ORF- Chef am Dienstagnachmittag: "ATV- Anschluss an deutschen P7- Konzern perfekt. Auflagen zum Schutz österreichischer Medien vor deutscher Marktmacht notwendig. BWB am Zug." Hinter der Abkürzung BWB versteckt sich die Bundeswettbewerbsbehörde.

Beim künftigen ATV- Eigentümer ProSiebenSat.1- Puls 4 sorgte Wrabetz' Äußerung für Kritik. Von einer "unglaublichen Wortwahl" sprach Puls 4- Infochefin Corinna Milborn. "So ein Begriff von höchster Stelle des öffentl- rechtlichen (sic!) Rundfunks. Ich finde das wirklich skandalös", meinte Milborn via Twitter.

"Anschluss" historisch negativ behaftet

In Österreich wird mit dem Begriff vor allem der "Anschluss" an Nazi- Deutschland beziehungsweise die Besetzung Österreichs durch das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938 assoziiert. Wrabetz hatte den deutschen Privat- TV- Konzernen schon früher "Kolonialoffiziersmentalität" in Österreich vorgeworfen.