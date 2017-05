Orchideen gibt es seit mindestens 45 Mio. Jahren

In einem Stück Bernstein haben Forscher der Oregon State University in Corvallis den Beleg dafür gefunden, dass es Orchideen schon viel länger gibt, als bis dato angenommen. Am Bein einer vor 45 bis 55 Millionen Jahren von Harz eingeschlossenen Trauermücke entdeckten sie das Pollenpaket einer inzwischen ausgestorbenen Orchideen- Art und damit den ältesten Beleg für diese Pflanzen überhaupt.