Orban bleibt hart: EU kann uns nicht ignorieren

Er werde eine Verfassungsänderung vorschlagen, die "den Willen des Volkes widerspiegelt", kündigte der rechtskonservative Politiker an. "Wir werden Brüssel zu verstehen geben, dass es den Willen der Ungarn nicht ignorieren kann. Ich werde alles dafür unternehmen, damit dies nicht geschieht", so Orban.

Neun von zehn Ungarn hätte für ihr Recht der eigenständigen Entscheidung gestimmt, sagte der ungarische Regierungschef, der dabei außer Acht ließ, dass nicht einmal die Hälfte der Stimmberechtigten zu den Urnen gegangen war. Vielmehr hielt Orban fest: "Wir können stolz sein, dass wir als bisher einziges EU- Mitgliedsland mittels der Bürger direkt unsere Meinung über die Frage der Einwanderung deklariert haben."

Foto: AFP

Umstrittenes Referendum formal nicht gültig

Das umstrittene Referendum zur EU- Flüchtlingsquote war wegen zu geringer Beteiligung gescheitert. Amtlichen Angaben zufolge beteiligten sich nur 43,35 Prozent der Wahlberechtigten an dem Volksentscheid. Allerdings wäre eine Beteiligung von mindestens 50 Prozent nötig gewesen, damit er gültig gewesen wäre. Wie die Behörden nach Auszählung fast aller Stimmen am Sonntagabend mitteilten, stimmten jedoch 98,3 Prozent gegen die EU- Flüchtlingsquote.

8,3 Millionen Wahlberechtigte sollten die Frage beantworten, ob sie eine "verpflichtende Ansiedlung von nicht- ungarischen Bürgern" auf Basis von EU- Beschlüssen wollen. Orbans rechtskonservative Regierung weigert sich, einen EU- Beschluss über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU umzusetzen. Bisher hat Ungarn keinen einzigen Flüchtling nach dem Verteilungsmechanismus aufgenommen. Orbans Regierung hatte im Vorfeld massiv für ein Nein beim Referendum geworben.

Kurz warnt vor falscher Interpretation des Votums

Rückendeckung erhielt der nationalkonservative Regierungschef von Außenminister Sebastian Kurz. Mitteleuropäische Staaten hätten in der Flüchtlingsfrage den Fehler gemacht, ihre Linie den anderen Staaten in der EU aufzwingen zu wollen, meinte der ÖVP- Politiker gegenüber der "Welt am Sonntag". "Wäre unser oberstes Ziel von Anfang an nicht die Verteilung von Flüchtlingen, sondern der Schutz der Außengrenzen gewesen, dann hätte es dieses Referendum in Ungarn vermutlich niemals gegeben."

Foto: NDR/ARD, APA/Außenministerium/Dragan Tatic

Kurz warnte zudem vor einer falschen Interpretation des Votums. Bei dem Referendum hätten nämlich mehr Ungarn gegen die EU- Flüchtlingsquoten gestimmt als im Jahr 2003 für einen EU- Beitritt ihres Landes, sagte er am Sonntagabend in der ARD- Sendung "Anne Will".

Vilimsky: "Schlappe für die EU, nicht für Orban"

Ähnlich wie Kurz argumentiert auch FPÖ- Europaabgeordneter Harald Vilimsky. "Das Referendum für den EU- Beitritt Ungarns im Jahr 2003 kam mit 45,6 Prozent auf eine fast gleich hohe Beteiligung - und niemand wäre bis heute auf die Idee gekommen, die EU- Mitgliedschaft Ungarns in Zweifel zu ziehen", schrieb er am Montag in einer Aussendung. Auch er verwies auf die niedrige ungarische Europawahl- Beteiligung. "Auch wenn das Referendum formal nicht gültig ist, so haben die Ungarn doch beeindruckend klar gegen die Zwangsverteilungspolitik von Zuwanderern in der EU votiert", betonte der FPÖ- Generalsekretär. Das Ergebnis sei eine "Schlappe für die EU, nicht für Orban", so Vilimsky.

Naturgemäß anders sieht das die grüne Delegationsleiterin und Vizepräsidentin des EU- Parlaments, Ulrike Lunacek. Sie erklärte in einer Aussendung: "Die heutige Referendums- Schlappe ist ein Menetekel für Viktor Orbans Anti- EU- und Anti- Flüchtlingspolitik". Trotz einer unglaublich aggressiv geführten Kampagne habe die Mehrheit der Ungarn das Referendum "als den Orban- Popanz durchschaut, der es gewesen ist, und ignoriert. Das ist ein gutes Zeichen für die EU - und eine schwere Niederlage für Orban."