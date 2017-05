Orang- Utan war zwei Jahre in Holzkiste gefangen

Der Halter von "Kotap" hatte dem Tier nur eine leere Plastikflasche und einen Strohhalm als Spielzeug gelassen, schilderte die nichtstaatliche Organisation International Animal Rescue die schrecklichen Umstände , unter denen "Kotap" gehalten worden sei.

Nur eine Flasche und einen Strohhalm hatte "Kotap" zum Spielen, als die Tierschützer ihn befreiten. Foto: International Animal Rescue

Der Besitzer will "Kotap" als Baby in einem Karton von Freunden erhalten haben. Aus Angst, der heranwachsende Menschenaffe könne die Nachbarn stören, habe er dann den Holzverschlag gebaut.

Schon zweiter Befreiungsversuch

Die Tierschützer hatten eigenen Angaben zufolge bereits einmal versucht, das Tier freizubekommen. Doch erst beim zweiten Besuch sei es gelungen, den Besitzer davon zu überzeugen, dass die Gefangenschaft weder im Einklang mit dem Gesetz noch mit den Bedürfnissen von "Kotap" stehe.

"Kotap" darf nun lernen, wie ein Affe zu leben

Der Orang- Utan darf sich nun in einer Einrichtung der Organisation in Indonesien erholen, um irgendwann vielleicht so leben zu können, wie es die Natur der Tiere ist. Alan Knight von der Organisation sagte: "Mit vier Jahren sind Orang- Utans normalerweise noch bei ihren Müttern, um von ihnen zu lernen, wie man klettert und sich durch den Wald bewegt, was man essen kann und was es zu meiden gilt und wie man in den Bäumen ein Nest baut, um darin zu schlafen."