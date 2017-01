Opposition tobt: Koalition "ist am Ende angelangt"

Allerdings war bei Bundeskanzler Christian Kern die Verstimmung über das Klima in der Koalition zu spüren. Am Rande eines Medientermins in einer Wiener Schule meinte der SPÖ- Chef, dass es "viel Stoff" gebe, den man gemeinsam umsetzen könne. Es gehe ihm auch nicht darum, dass sich die SPÖ durchsetzt, sondern um ein gemeinsames Programm für Österreich, so Kern, der die Zusammenarbeit mit Vizekanzler und ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner lobte.

Kern "nicht bereit, jeden Umgangston zu akzeptieren"

Kritisch äußerte sich der Kanzler aber erneut zu den Äußerungen von VP- Familienministerin Sophie Karmasin, die Kern vorgeworfen hatte, dieser stelle "Inszenierung vor die Arbeit", weshalb seitens der SPÖ eine vorgezogene Neuwahl "in der Luft liegt". Kern sprach am Mittwoch von einer "Inszenierung" seitens der ÖVP: "Ich bin nicht bereit, jeden Umgangston zu akzeptieren."

Die Lage in der Koalition dürfte sich aber wieder etwas beruhigt haben: Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) meinte am Mittwoch am Rande der Verhandlungen über das Regierungsprogramm auf die Frage, ob es Neuwahlen gebe, knapp: "Nein." Das Gespräch sei "gut wie immer" gelaufen.

FPÖ- Chef Strache fordert rasche Neuwahlen

Ganz anders sieht das naturgemäß die Opposition: FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache fordert wegen des jüngsten Regierungskrachs rasche Neuwahlen. "Rot und Schwarz belauern sich nur mehr gegenseitig und richten sich über die Medien grobe Unfreundlichkeiten aus", so Strache am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei bleibe die Arbeit für Österreich und seine Menschen auf der Strecke. Die Koalition sei "nach zehn Jahren gemeinsamen unverantwortlichen Handelns am Ende angelangt, der einzige echte Neustart wären Neuwahlen".

Grüne sprechen von Arbeitsverweigerung

Die Grünen werfen SPÖ und ÖVP nach den aktuellen Verwerfungen in der Regierung Arbeitsverweigerung vor. "Bei mir löst das hohe Irritation und Kritik aus", sagte Parteichefin Eva Glawischnig am Mittwoch. "Das ist alles nur mehr Inszenierung und Außenarbeit, aber keine Sacharbeit. Das ist auch mein Vorwurf an Christian Kern", so Glawischnig in Richtung des Bundeskanzlers.

"Das Parlament ist de facto lahmgelegt"

Seit der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember hätte für die Regierung "die Chance bestanden, ernsthaft in einen Arbeitsmodus zu kommen", erklärte die grüne Bundessprecherin. "Das hat man nicht geschafft." Im Gegenteil - von neuer Kultur oder neuem Stil sei "bisher nichts spürbar". Das gelte auch für die Arbeit im Parlament und die Zusammenarbeit mit der Opposition. "Das Parlament ist de facto lahmgelegt", sagte Glawischnig, und für die Plenarsitzungen in der kommenden Woche gebe es so gut wie keine Themen.

NEOS für breite Allianz im Parlament

NEOS- Generalsekretär Nikola Donig meinte, der viel gepriesene "Neustart der Regierung" sei schon wieder vorbei, noch bevor er richtig begonnen hat. Aus seiner Sicht gibt es nur noch einen Weg, wie ein Neustart gelingen könne: "Die Koalition muss die Hilfe und Unterstützung der Opposition in Anspruch nehmen und im Parlament eine breite Allianz für die dringendsten Probleme schmieden. Alleine werden SPÖ und ÖVP das nicht mehr schaffen."

Koalition berät über Regierungsprogramm

Die Regierungsspitzen haben am Mittwoch kurz vor Mittag das Gespräch über die Adaptierung des Regierungsprogramms im Bundeskanzleramt aufgenommen. Die ÖVP- Seite ist bei den Verhandlungen von Vizekanzler Mitterlehner, Finanzminister Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer vertreten. Laut Angaben des Bundeskanzleramts sind keine offiziellen Stellungnahmen im Anschluss an den Termin geplant. Auch die Dauer der Verhandlungen war offen.