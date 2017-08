Opfer: "Wer sowas macht, tut das bestimmt wieder"

"Ich bin bei der Haustüre rein und hab in den Postkasten hineingeschaut. Da war aber nur Reklame. Dann hab' ich meine Handtasche zugemacht, weil da das Geld von der Bank drin war. Gesehen hab' ich niemanden. Eine halbe Stunde später bin ich aufgewacht im Hausgang und hab mir nur gedacht, was ich da mache", erzählt Elfriede P.

Geschenk des verstorbenen Mannes gestohlen

Später in der Wohnung erkannte ihr Enkel Verletzungen in ihrem Gesicht, dann alarmierte Frau P. nach einem Gespräch mit ihrem Sohn die Polizei. "Die waren alle so nett zu mir", ist die 84- Jährige dankbar. Auch danach konnte und wollte sie nicht glauben, dass sie Opfer eines brutalen Raubes geworden war. Gestohlen hat der Verdächtige eine Kette, die sie von ihrem verstorbenen Mann bekommen hatte, einen Ohrring und einen Ring - wertvolle Erinnerungsstücke. Zumindest das Geld war noch da.

Dingfest gemacht: Für den mutmaßlichen Grazer Straßenräuber klickten die Handschellen. Foto: stock.adobe.com, LPD Steiermark

"Gott sei Dank ist er gefasst"

Mit einem Kieferbruch und einer Gehirnerschütterung wurde die Pensionistin dann ins Krankenhaus gebracht, musste dort bleiben. "Es schmerzt noch immer, in acht Tagen gehe ich wieder zur Kontrolle." Vor wenigen Tagen dann die Erleichterung: Der 31- jährige Angreifer wurde erwischt. "Ich habe das aus dem Radio erfahren, das war so gegen Mittag. Ich höre nämlich sehr gerne Radio. 'Gott sei Dank ist er gefasst', hab ich mir gedacht, viel mehr ist in dem Moment nicht in mir vorgegangen. Außerdem: Wer sowas macht, der tut das bestimmt wieder!"

Monika Krisper, Kronen Zeitung