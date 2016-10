Opfer: "Er sagte, dass wir jetzt beide sterben"

Es ist immer noch unfassbar, was sich am Freitagabend in einer Kirche im niederösterreichischen Ottenschlag abgespielt hat. Wie berichtet, wurde eine 81- Jährige, die erst kürzlich ihren Mann verlor und in Begleitung einer Freundin dessen Urne an diesem Tag abgeben wollte, Opfer einen Sexangriffs. Bei dem verwirrten Angreifer handelt es sich um einen Ex- Schüler der früheren Religionslehrerin. Der "Krone" gab die 81- Jährige ein Interview.