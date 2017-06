Opfer (16) nahm Täter am Moped mit: Sexattacke!

Schockerlebnis für eine 16- Jährige am späten Dienstabend in Tirol: Nachdem sie sich bereiterklärt hatte, einen zuvor im Zug kennengelernten junge Mann mit ihrem Moped mitzunehmen, kam es in einem Industriegebiet zum Sexübergriff. Der Täter erfasste das Mädchen, drückte es zu Boden und bedrohte es, ehe er sich auf das Opfer setzte und auf ihr "unzüchtige Handlungen an sich selbst" vornahm, so die Polizei.