OÖ: Vermisster Millionär (64) lag tot in Viehtrog

Exekutive und Staatsanwaltschaft hatten zuletzt - wie berichtet - drei Männer im Fall des vermissten Salzburgers im Visier. Ein 23- jähriger Flachgauer sitzt wegen Mordverdachts in U- Haft. Weiters wurde gegen einen 28- jährigen Wirt und einen 55- jährigen Deutschen ermittelt.

Foto: LPD Salzburg

Auf diesem Bauernhof in OÖ wurde die Leiche des 64-Jährigen gefunden. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER

Ermittlungen auch wegen Freiheitsentziehung

Bei dem 28- jährigen Wirt soll der Flachgauer einmal gearbeitet haben. Gegen ihn werde wegen Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit dem Verschwinden von K. ermittelt.

Am Montag findet eine Obduktion statt, so Polizeisprecher Michael Rausch am Samstag. Die Polizei könne daher erst am Montag nähere Infos zu dem Fall bekannt geben.

Die Villa von Krenn in Hellbrunn Foto: MARKUS TSCHEPP