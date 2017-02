OÖ: Mutter & Sohn von Motorrad erfasst - verletzt

Eines der Teams, die am Samstag in Gosau (Bezirk Gmunden) an den Start gegangen sind, waren ein 16- Jähriger aus Bad Ischl am Motorrad und seine 36- jährigen Mutter auf den Skiern. Kurz vor der Zieldurchfahrt stürzten die beiden plötzlich.

Von nachkommendem Motorrad erfasst

Der nachkommende Motorradfahrer - ein 37- Jähriger aus Bayern - konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die beiden wurden von dem Fahrzeug erfasst. Die verletzte Frau wurde vom Rettungshubschrauber "Martin 1" ins Klinikum nach Bad Ischl geflogen und dort versorgt. Ihr Sohn konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 37- Jährige Bayer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Skijöring ist eine Wintersportart, bei der sich ein Skifahrer an einem Seil von einem Motorrad ziehen lässt. Bei dieser Form von Skijöring fahren die Teilnehmerteams um die Wette - jeweils ein Motorradfahrer und an einem Seil dahinter ein Skifahrer. Ursprünglich eine skandinavische Tradition, als Hunde und Pferde vor den Skifahrer gespannt wurden, ist Skijöring mittlerweile eine sportliche Freizeitbeschäftigung geworden.