OÖ: Grün- Politiker prügelt Pensionisten ins Spital

In einer kleinen Siedlung in Walding war es am 9. Oktober zu dem Vorfall gekommen. Ein Pensionist (65) wollte einen Unternehmer und Ersatzgemeinderat der Grünen, der in seinem Auto angehalten hatte, wegen einer Bagatelle zur Rede stellen. Der Politiker (45) ließ das Fenster herunter und erklärte dem Mann, das gehe ihn nichts an.

Sechs Wochen Krankenhaus

Dann stieg er aus, packte den nur halb so kräftigen Pensionisten an den Schultern und stieß ihn mit voller Wucht um. Das Opfer stürzte auf den Asphalt, konnte mit Mühe wieder aufstehen. Daraufhin kam der zweite Stoß. Bilanz: ausgekegelte Schulter, Bänder- und Achillessehnenriss, Knöchelbruch. Denn der Mann muss sechs Wochen liegen, beide Beine sind ruhig gestellt.

"Bin kein Wilder"

Der Politiker spricht von einem Unfall. Er sei kein "Wilder", sondern seriös. Dem Opfer geht es nicht um böse Worte, sondern darum, dass der Ersatzgemeinderat zu seinen Taten steht. Eine Entschuldigung gab es nicht. Die könnte aber die Folgen der Verletzungen sowieso nicht wiedergutmachen. Die Ermittlungen laufen.