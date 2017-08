OÖ: Freier hielten Prostituierte in Haus gefangen

Die beiden Männer im Alter von 54 und 50 Jahren bestellten in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr zwei weibliche Prostituierte zum Wohnhaus des 50- Jährigen in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck. Die Arbeitslosen wollten und konnten die Prostituierten aber nicht im Voraus bezahlen und hinderten die Frauen gewaltsam am Verlassen des Hauses.

Erst zweiter Fluchversuch gelungen

Ein erster Fluchtversuch der beiden Frauen scheiterte, die Verdächtigen zerrten die Prostituierten aus einem angrenzenden Wald wieder zurück in das Gebäude. Gegen 5 Uhr früh gelang den Frauen endgültig die Flucht. Sie bekamen Hilfe bei einem Nachbarhaus und alarmierten die Polizei. Die beiden Opfer trugen leichte Verletzungen davon.

Foto: Andi Schiel (Symbolbild)

Cobra- Zugriff und Festnahme

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme der Beschuldigten und eine Hausdurchsuchung an, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer wurden kurze Zeit später von Beamten des Einsatzkommandos Cobra in ihren Wohnhäusern in Frankenmarkt festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.