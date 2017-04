OÖ: Bub (2) von ausparkendem Transporter überrollt

Ein Zweijähriger ist am Samstagabend in Vorderweißenbach im oberösterreichischen Bezirk Urfahr- Umgebung von einem ausparkenden Kleinlaster überrollt und dabei so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Der Bub spielte mit seiner zwölfjährigen Schwester auf einem Spielplatz, dann legte er sich plötzlich am Straßenrand auf den Rücken, um in den Himmel zu schauen, wie die Polizei mitteilte.