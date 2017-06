OÖ: Betrunkener täuscht Badeunfall vor - Anzeige!

Ein 19- jähriger Augsburger hat am Samstagnachmittag am Attersee in Oberösterreich gegenüber der Wasserrettung einen Badeunfall vorgetäuscht. Er rief der Wasserrettung "Mann über Bord" zu, obwohl er alleine mit dem Tretboot unterwegs war. Die Wasserretter reagierten sofort und tauchten mit Hilfe von Unterwasserscootern zum angenommenen Unglücksort.