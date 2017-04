OÖ: 24- jährige Frau erwacht in brennendem Bett

Als die junge Frau in der Wohnung in Bruck- Waasen (Bezirk Grieskirchen) erwachte, stand das Bett schon in Brand, berichtete die Polizei. Die 24- Jährige alarmierte die Feuerwehr und die über ihr wohnenden Hausbesitzer.

Schwere Schäden

Alle Hausbewohner konnten unverletzt flüchten. Das Feuer wurde unter Verwendung von schwerem Atemschutz rasch von den Einsatzkräften gelöscht. Die Wohnung wurde stark beschädigt, das Heim der Hausbesitzer im zweiten Stock stark verrußt.