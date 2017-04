Online- Chef: ORF- Studio "ist keine Anklagebank!"

"Es ist unzumutbar für einen öffentlich- rechtlichen Rundfunk, wenn das TV- Studio wie ein Verhörraum oder eine Anklagebank wirkt", sagte ORF- Online- Boss Prantner jetzt im "profil"- Gespräch. Und der Abteilungschef meinte damit offensichtlich auch das kürzlich von Armin Wolf in der "ZiB2" geführte Interview mit Niederösterreichs Ex- Landeshauptmann Erwin Pröll, das für die Zuschauer höchst seltsam und mit hohem Fremdschäm- Faktor ablief und in einem wirren Wortgefecht der beiden Gesprächspartner endete. Dazu Prantner: "Politiker müssen sich kritische Fragen gefallen lassen, es kommt aber immer auf Ton und Stil der Fragestellung an."

Heinz-Christian Strache bei Armin Wolf in der "ZiB 2" Foto: Screenshot tvthek.orf.at

Auch die teils extrem intensiven Social- Media- Aktivitäten prominenter ORF- Moderatoren seien nicht förderlich für den Medienkonzern ORF, betonte Thomas Prantner: "Das dient oft mehr der Eigenprofilierung und Marktwertsteigerung als dem Unternehmensinteresse. Wer öffentlich im Fernsehen auftritt, kann auf Facebook oder Twitter nicht privat sein. Er oder sie wird als ORF- Vertreter wahrgenommen. Ich bezweifle, dass persönliche Kommentare zu politischen Geschehnissen Teil von professionellem Journalismus im Sinne des ORF sind."