Ominöser Brief an mordende Mutter aufgetaucht

Während die Recherchen ein eher unterschiedliches Bild der mordenden Mutter von Schildberg in Niederösterreich ergeben, ist ein äußert ominöser Brief aufgetaucht: ein in Blockbuchstaben fein säuberlich geschriebener Abschied an jene Frau, die zu Kindern und Anrainern aus der Umgebung manchmal alles andere als freundlich war.