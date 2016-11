Oma fällt mit ihrem Enkerl kopfüber ins Gitterbett

"Meine Mama wird mich umbringen", schrieb Nikki Sharp Bishop zu dem Video , das sie diese Woche auf Facebook online gestellt hat und das bereits 47 Millionen Mal angeschaut wurde. Es zeigt, wie ihre Mutter ihren Sohn ins Gitterbett legen wollte und dabei kopfüber mit dem Kind in ihren Armen ins Bett fällt.

"Die, die meine Mama nicht kennen: Sie ist kleinwüchsig. Ich liebe diese verrückte Frau", fügte die Mutter des Babys, die mit ihrer Familie in Huntsville im US- Bundesstaat Alabama wohnt, an. Damit wollte sie wohl erklären, warum sich ihre Mama fürs Niederlegen des Babys ein Stockerl vor das Gitterbett gestellt hatte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, doch die Bemühungen der Oma, das Kind möglichst sanft hinzulegen, waren umsonst: Nachdem sie sich von dem Schreck erholt hatte und wieder herausgeklettert war, saß auch das Baby munter in seinem Bettchen.

Zu guter Letzt waren die Bemühungen umsonst: Das Baby war wieder wach. Foto: facebook.com

Am nächsten Abend postete Nikki Sharp Bishop augenzwinkernd eine Folge des Gitterbett- Videos: "Hmm, keiner will heute Abend babysitten. Ich fürchte, alle haben Angst, was ich posten könnte."