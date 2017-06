Olympia: Norden pfeift auf gemeimsames Korea- Team

Das nordkoreanische IOC- Mitglied Chang Ung hat die Idee von Südkoreas Präsident Moon Jae- in, ein gemeinsames Korea- Team für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang aufzustellen, zurückgewiesen. Moon hatte dies am Samstag bei der Eröffnung der Taekwondo- Weltmeisterschaften im südkoreanischen Muju vorgeschlagen. Dafür sei es jedoch zu spät, hieß es aus dem Norden.