Olympia: Doskozil verlängert Projekt- Rio- Maßnahmen

Mit den Olympischen Spielen bzw. den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro ist in diesem Sommer auch das "Projekt Rio" zu Ende gegangen. Wie das Sportministerium am Dienstag bekannt gab, werden die Strukturen aber vorerst beibehalten und bekommen mit "Projekt Olympia" einen neuen Namen. Die von Minister Hans Peter Doskozil angekündigte neue, zentrale Förderinstanz steckt in der Pipeline fest.