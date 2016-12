Olympia- Bronzener Zajac: "Medaille bringt nichts"

Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Rio de Janeiro hat Thomas Zajac mit Tanja Frank Bronze im Segeln der Nacra- 17- Klasse und damit die einzige österreichische Medaille in Rio gewonnen. Wirtschaftlich hat er davon nicht profitiert, erklärte er in einem Interview mit dem am Donnerstag erscheinenden "Sportmagazin". Im Video oben sehen Sie die Olympia- Helden, die nach ihrem Bronze- Gewinn einen Abstecher ins krone.tv- Sportstudio machten!