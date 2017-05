Ogier nach 2. Tag Führender bei Portugal- Rallye!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

21:46 Uhr: +WINTERSPORT+

Skispringer Andreas Kofler hat geheiratet! Skispringer Andreas Kofler hat am Samstag seine langjährige Freundin Mirjam geheiratet. Die kirchliche Trauung fand in Mieders statt, die Hochzeitstorte wurde standesgemäß auf der Bergiselschanze angeschnitten, wo auch gleich im Bergiselrestaurant mit zahlreichen Skisprung- Kollegen gefeiert wurde. Schon vor einer Woche hatte das Paar standesamtlich in Fieberbrunn geheiratet.

21:04 Uhr: +FUSSBALL+

DFB ermittelt wegen Manipulationsverdachts gegen Osnabrücker! In der 3. deutschen Liga gibt es einen Manipulationsverdacht. Spieler des VfL Osnabrück sollen versucht haben, vom SV Werder Bremen II Gegenleistungen zu erhalten, wenn sie sich gegen Werder- Konkurrent Paderborn anstrengen. Wegen des Verdachts der versuchten Einflussnahme im Abstiegskampf ermittelt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball- Bundes (DFB). Der DFB hat auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt und die eigene Ethikkommission eingeschaltet. Dies teilte der DFB am Samstag mit, nachdem sich die zweite Mannschaft von Werder Bremen durch ein 1:0 gegen den VfR Aalen gerettet hatte. Der SC Paderborn stieg nach seinem 0:0 beim VfL Osnabrück dagegen ab.

20:05 Uhr: +TISCHTENNIS+

Linz- Froschberg holt Damen- , Stockerau Herren- Titel! Die Bundesliga- Sieger im Tischtennis heißen Linz AG Froschberg bei den Damen bzw. Stockerau bei den Herren. In Baden setzten sich die Linzerinnen im "Schwesternduell" mit dem LZ Linz Froschberg mit 5:1 durch, womit Liu Jia zum Abschied noch einen Titel holte. Die SG Stockerau setzte sich hauchdünn in einem Entscheidungssatz nach 3:3 gegen Favorit Wels durch.

19:54 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten gewinnt ÖFB- Ladies- Cupfinale gegen Neulengbach 5:0! Der SKN St. Pölten beziehungsweise Vorgänger- Verein ASV Spratzern hat zum fünften Mal in Folge den österreichischen Fußball- Ladies- Cup gewonnen. Die Titelverteidigerinnen siegten am Samstag im Finale in Melk gegen Neulengbach mit 5:0. Bereits in den vergangenen vier Jahren hatte St. Pölten im Cup- Endspiel gegen Neulengbach triumphiert.

19:40 Uhr: +FUSSBALL+

Viktoria Pilsen wahrt ohne Ivanschitz Titelchance! Ohne den ehemaligen österreichischen Teamspieler Andreas Ivanschitz hat Viktoria Pilsen am Samstag die Chance auf den tschechischen Meistertitel gewahrt. Der Vorjahresmeister gewann in der vorletzten Runde dank eines Last- Minute- Treffers bei Zbrojovka Brno mit 1:0 und geht mit zwei Punkten Rückstand auf Slavia Prag (2:1 bei Mlada Boleslav) in die Schlussrunde. Für eine erfolgreiche Titelverteidigung benötigt Pilsen nun zum Abschluss am nächsten Samstag einen Heimsieg gegen Jihlava und Schützenhilfe von Zbrojovka Brno in Form eines Auswärtssiegs bei Slavia Prag.

19:38 Uhr: +MOTORSPORT+

Ogier nach zweitem Tag Führender bei Portugal- Rallye! Der Franzose Sebastian Ogier hat sich am zweiten Tag der Portugal- Rallye an die Spitze des Klassements gesetzt. Der vierfache Weltmeister war am Samstag im Ford Fiesta eine Klasse für sich und ließ die Hyundai- Konkurrenz Thierry Neuville und Dani Sordo hinter sich. Der Belgier Neuville liegt 16,8 Sekunden zurück, Sordo bereits 51,3. Der Este Ott Tänak rutschte vom ersten auf den vierten Platz.

19:16 Uhr: +TENNIS+

18- jähriger Rodionov gewinnt Spring Bowl in der Hinterbrühl! Der 18- jährige Jurij Rodionov hat am Samstag die 38. Spring Bowl, Österreichs wichtigstes Nachwuchs- Turnier, in der Hinterbrühl gewonnen. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte im Finale den Tschechen Ondrej Styler 1:6, 6:3, 6:3. Der 1,90 Meter große Rodionov ist der erste heimische Turniersieger seit Simon Wernhart (1998).

16:58 Uhr: +HANDBALL+

Göppingen lässt Webers EHF- Cup- Traum im Halbfinale platzen! Teamspieler Robert Weber muss den Traum vom Triumph im EHF- Cup vorerst begraben. Mit Magdeburg unterlag der Flügelflitzer am Samstag im Halbfinale des Final- Four- Turniers Gastgeber und Titelverteidiger Frischauf Göppingen mit 29:33 (14:16), erstmals nach 22 Partien gingen die Ostdeutschen wieder als Verlierer vom Platz. Magdeburg hatte die erste internationale Trophäe seit 2007 angepeilt. Weber und Co. treffen nun am Sonntag (14.30 Uhr) im Spiel um Platz drei entweder auf die Füchse Berlin oder den französischen Vertreter St. Raphael. Das Finale geht um 17 Uhr über die Bühne.

16:45 Uhr: +GOLF+

Heimtriumph für Nemecz in Maria Lankowitz! Golfer Lukas Nemecz hat am Samstag das zur Alps Tour zählende Gösser Open in Maria Lankowitz gewonnen. Der 27- jährige Steirer sorgte damit für den ersten Heimsieg bei dem Turnier seit 2008, als Martin Wiegele auf der Par- 72- Anlage erfolgreich gewesen war. Mit Wiegele und Christoph Körbler, die auf dem geteilten dritten Platz landeten, zeigten zwei weitere Österreicher eine starke Leistung. Für Nemecz war es der erste Turniersieg auf einer der europäischen Profitouren. Dabei war sein Start in der Steiermark am Dienstag kurzfristig am seidenen Faden gehangen, nachdem sich eine Möglichkeit aufgetan hatte, beim gleichzeitig stattfindenden Challenge- Tour- Turnier in Spanien an den Start gehen zu können. "Aber mich verbindet emotional so viel mit dem Gösser Open, dass es eigentlich immer klar war, dass ich in Maria Lankowitz spielen werde", sagte Nemecz.

16:35 Uhr: +EISHOCKEY+

Slowakisches Körperöl schuld an Eisproblemen in Köln! Das Rätsel um zeitweilige Eis- Probleme bei der Eishockey- WM in Köln ist gelöst. Ein Körperöl der Slowaken war schuld daran. Das berichtete WM- Organisationschef Franz Reindl am Samstag. Demnach hätten die slowakischen Spieler vor ihren Partien eine besondere Lotion zum Kühlen benutzt. Diese sei auf das Eis getropft und habe dann eine chemische Reaktion verursacht. "Kein Vorwurf an die Slowaken, die wussten es ja selber nicht. Aber bei künftigen Turnieren wird dieses Öl verboten", sagte der Präsident des WM- Organisationskomitees. Das Problem war nur bei Spielen mit slowakischer Beteiligung in der Vorrunde aufgetreten. Bei den slowakischen Partien gegen Deutschland und Russland hatte ein Ölfilm auf dem Eis eine zusätzliche Eisbereitung erforderlich gemacht.

15:30 Uhr: +LEICHATHLETIK+

Österreichs Hürdensprinterinnen starten mit höheren 13er- Zeiten in Saison! Österreichs Top- Hürdensprinterinnen sind am Samstag mit höheren 13er- Zeiten in die Saison gestartet. Bei den Österreichischen Vereinsmeisterschaften in Salzburg gewann Stephanie Bendrat (Union Salzburg) die 100 m Hürden bei 1,0 m/s Gegenwind in 13,59 Sekunden vor Beate Schrott (Union St. Pölten) in 13,68. Das Limit für die Leichtathletik- WM im August in London beträgt 12,98.

15:29 Uhr: +BOXEN+

WBA- WM- Titel im Mittelgewicht geht an N'Dam!

Ergebnis eines Box- WM- Kampfes im Mittelgewicht (72,574 kg) in Tokio:

Hassan N'Dam (FRA) schlägt Ryota Murata (JPN) mit 2:1 Richterstimmen

14:36 Uhr: +KANU+

Schwartz erreicht bei Portugal- Weltcup 200- m-Finale!

Die Oberösterreicherin Viktoria Schwarz hat am Samstag beim ersten Weltcup der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal im Kajak- Einer über 200 m das Finale am Sonntag (13.03 Uhr MESZ) erreicht. Das Halbfinale gewann sie vor der Ungarin Krisztina Fazekas- Zur (+0,350 Sek.) und der Irin Jennifer Egan (0,690). Mario Siegl wurde im Semifinale über 500 m Fünfter und bestreitet am Sonntag das B- Finale. Über 1.000 m kam er im B- Endlauf an die fünfte Stelle und wurde Gesamt- 14. Am Sonntag sind auch noch Siegl und Ana Lehaci jeweils über 5000 m im Einsatz.

14:35 Uhr: +EISHOCKEY+

ÖEHV verlängert mit Teamchef Bader um zwei Jahre

Nach dem Ende April in Kiew geschafften Aufstieg in die A- WM hat der Österreichische Eishockeyverband nun den Vertrag mit Herren- Nationalteamchef Roger Bader verlängert. Der 52- Jährige erhielt einen Zwei- Jahres- Vertrag mit Option auf Verlängerung und wird künftig auch als Direktor aller Nationalmannschaften die Leitung in der Abteilung Sport in der ÖEHV- Geschäftsstelle in Wien übernehmen.

14:10 Uhr: +TENNIS+

Rom: Madrid- Siegerin Halep erste Finalistin

ROM (WTA- Premier, 3,076.495 Dollar, Sand) - Halbfinale:

Simona Halep (RUM- 6) - Kiki Bertens (NED- 15) 7:5,6:1

Finale (Sonntag, 13.30 Uhr): Halep - Garbine Muguruza (ESP- 3)/Elina Switolina (UKR- 8)

12:34 Uhr: +JUDO+

Achtelfinal- Out von Reiter und Wagner bei Jekaterinburg- Grand- Slam

Österreichs Judoka Lukas Reiter und Christopher Wagner sind am Samstag in Jekaterinburg bei ihrer Grand- Slam- Premiere im Achtelfinale der 73- kg- Klasse ausgeschieden. Davor hatte Reiter den Kanadier Bradley Langlois mit Ippon, Wagner den Kirgisen Adilet Kanatbekow mit Waza- ari besiegt. Es folgten Waza- ari- Niederlagen gegen den Niederländer Sam van t'Westende bzw. den Ägypter Mohamed Mohyeldin. Am Sonntag sind in der russischen Stadt fünf weitere Österreicher im Einsatz.

11:21 Uhr: +MOTORSPORT+

Pole Position für Lucas Auer in DTM auf Lausitzring

Der in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters voranliegende Lucas Auer startet im DTM- Rennen am Samstag auf dem Lausitzring aus der Pole Position (ab 14.48 Uhr/live ARD). Der Tiroler Mercedes- Pilot verwies im Qualifying seinen kanadischen Markenkollege Robert Wickens auf Platz zwei und Maxime Martin aus Monaco im BMW auf drei. Auer hatte vor zwei Wochen beim DTM- Auftakt in Hockenheim das erste Rennen von der Pole Position aus gewonnen und war im zweiten Vierter geworden.

11:01 Uhr: +BASKETBALL+

Cleveland deklassiert Boston und erzielt Play- off- Rekord

Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James (Bild unten) haben mit einem überlegenen 130:86 am Freitag im Finale der Eastern Conference der National Basketball Association ihre Führung in der "best of seven"- Serie gegen die Boston Celtics auf 2:0 ausgebaut. Clevelands 41- Punkte- Vorsprung zur Halbzeit (72:31) war zudem Play- off- Rekord in der NBA. Mit 30 Punkten, sieben Assists und vier Rebounds führte James den Titelverteidiger Cavaliers zum zehnten Play- off- Sieg in Folge. Es war saisonübergreifend der insgesamt 13. in Serie, damit stellten sie den Rekord der Los Angeles Lakers aus dem Jahr 1988/89 ein. Spiel drei findet am Sonntag in Cleveland statt.

10:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh gleicht im NHL- Halbfinale gegen Ottawa aus

Die Pittsburgh Penguins haben in der National Hockey League (NHL) im Finale der Eastern Conference gegen die Ottawa Senators mit einem 3:2- Auswärtssieg zum 2:2 der "best of seven"- Serie ausgeglichen. Matchwinner waren Sidney Crosby und Tormann Matt Murray. In der Western Conference müssen die Nashville Predators für den Rest der Saison ohne ihren kanadischen Play- off- Topscorer Ryan Johansen auskommen. Der Center hatte sich im vierten Spiel gegen Conference- Finalgegner Anaheim Ducks (Stand in Serie ebenfalls 2:2) am Oberschenkel verletzt und wurde bereits operiert.

07:35 Uhr: +FUSSBALL+

Straßburg und Amiens schaffen Aufstieg in Frankreichs Ligue 1

Racing Straßburg und Amiens SC haben den Aufstieg in die erste französische Liga geschafft. Straßburg siegte am Freitag beim Saisonfinale der Ligue 2 gegen FC Bourg- Peronnas 2:1 und tat mit 67 Punkten ebenso den Schritt ins Oberhaus wie Amiens, das 2:1 bei Stade Reims gewann. Während Straßburg 1979 bereits Meister war, spielen die Nordfranzosen erstmals in ihrer 116- jährigen Klub- Geschichte in der Ersten Liga. ESTAC Troyes muss als Drittplatzierter in die Relegation.

22:56 Uhr: +GOLF+

McIlroy muss erneut wegen Rippenverletzung passen

Der Nordire Rory McIlroy hat wegen einer Rippenverletzung für das nächstwöchige PGA Championship der Golfer im Wentworth Club in England abgesagt. Wegen dieser Blessur war er zuletzt bereits für fünf Wochen nicht bei Turnieren angetreten, ehe er in der vergangenen Woche beim Players Championship in Ponte Vedra Beach 35. wurde. Dort verschlimmerte sich die Verletzung des Jung- Ehemanns aber wieder.

21:49 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Huber/Hörl schieden in Rio- Zwischenrunde aus

Die österreichischen Beachvolleyballer Alexander Huber/Julian Hörl sind am Freitag in der Zwischenrunde des World- Tour- Turniers von Rio de Janeiro mit einem 0:2 (- 16,- 18) gegen Virgen/Ontiveros (MEX) ausgeschieden. Das ergab Endrang 17. Tobias Winter/Robin Seidl verabschiedeten sich nach einem 0:2 (- 17,- 17) gegen Brunner/Patterson (USA) und einem 1:2 (16,17,15) gegen Pedlow/Schachter (CAN).

Damit wurden die beiden ebenso 25. wie bei den Damen das Wildcard- Duo Lena Plesiutschnig/Nadine Strauss. Einem 0:2 (- 23,- 11) gegen Laboureur/Sude (GER) folgte ein 0:2 (- 23,- 11) gegen Dawidowa/Schtschipkowa (UKR). Plesiutschnig war für die verletzte Teresa Strauss eingesprungen, tritt künftig aber wieder mit Cornelia Rimser an. Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer waren bereits am Mittwoch mit einem 0:2 (- 19,- 13) gegen Flier/Van Iersel (NED) in der Qualifikation ausgeschieden.

Die im Turnierverlauf in zwei Spielen noch unbesiegten Clemens Doppler/Alexander Horst trafen in der Nacht auf Samstag (MESZ) im Achtelfinale auf die Polen Piotr Losiak/Bartosz Kantor.

21:17 Uhr: +Rhythmische Gymnastik+

Ruprecht bei Budapest- EM auf Zwischenrang 19

Die Tirolerin Nicol Ruprecht nimmt in Budapest nach dem Eröffnungstag der EM in der Rhythmischen Gymnastik Rang 19 ein. Damit liegt die 24- Jährige auf Kurs zur Qualifikation für das im Rahmen der EM 2018 angesetzte Mehrkampf- Finale der Top 24. Allerdings gelangen ihr weder Reifen- (16.) noch Ball- Kür (26.) nach Wunsch. Nicole Weinl (Reifen) und Anastasia Potemkina (Ball) wurden 61. bzw. 57.

"Nicol war mit ihren neuen, viel schwierigeren Programmen heute nicht stabil genug", sagte Österreichs Nationaltrainerin Luchia Egermann. "Besonders mit dem Reifen nicht." Allerdings sei in der ungarischen Hauptstadt nur die Final- Qualifikation wichtig. Die rot- weiß- rote Juniorinnen- Nationalgruppe wurde nach einem gelungenen Auftritt mit den Keulen 15. Die Addition aller Wertungen ergibt für den ÖFT unter 36 Ländern Zwischenrang 17 zur Halbzeit der Qualifikationen und des Teambewerbs.

20:30 Uhr: +SCHIESSEN+

Tirolerin Peer in München mit Luftgewehr Weltcup- Sechste

Die Tirolerin Franziska Peer hat am Samstag beim Sportschützen- Weltcup in München im Luftgewehrfinale Rang sechs belegt. Im Grunddurchgang war die 30- Jährige mit nur 0,7 Ringen Rückstand auf die Führende Fünfte gewesen. In der Achter- Entscheidung war Peer zwischenzeitlich Zweite gewesen, der Sieg ging an die Rumänien Laura Ilie. Olivia Hofmann kam unter 122 Sportlerinnen lediglich auf Rang 55.

20:03 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren verloren gegen Portugal letzten WM- Quali- Test

Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat im fünften und letzten Test- Länderspiel vor der am Dienstag beginnenden WM- Qualifikation erstmals verloren. Gegen Portugal setzte es am Freitag in Maribor eine 0:3 (- 26,- 25,- 17)- Niederlage gegen Portugal, ein weiterer Trainingssatz wurde 20:25 verloren. Am Vortag hatte es bei vier gespielten Sätzen ein 2:2 gegen die Portugiesen gegeben.

Champions- League- Finalist Alexander Berger wurde von ÖVV- Teamchef Michael Warm wegen Nackenproblemen diesmal nicht eingesetzt. "Das darf keine Ausrede sein. Wir müssen an Schlauheit zulegen", sagte der Coach. Am Montag geht es in die Niederlande, Auftaktgegner in der zweiten WM- Quali- Phase ist die Slowakei. Bis Sonntag folgen Duelle mit Griechenland, Luxemburg, den Niederlanden und Moldawien. Der Gruppensieger fährt zur WM, dem Zweiten bleibt noch eine Quali- Chance.

19:40 Uhr: +KANU+

Lehaci bei Flachwasser- Weltcup- Auftakt im 500- m-Semifinale out

Die Oberösterreicherin Ana Lehaci hat am Freitag beim Weltcup- Auftakt der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal über 500 m in Kajak- Vorlauf und -Semifinale Rang sechs belegt. Damit schied sie ebenso aus wie Mario Siegl über 1.000 m als Vorlauf- Vierter bzw. Semifinal- Sechster. Über 500 m kam Siegl als Vorlauf- Vierter ins Semifinale (Samstag), das gelang Viktoria Schwarz über 200 m.

17:50 Uhr: +RADSPORT+

Pirazzi und Ruffoni als Dopingsünder überführt

Die vor dem Beginn des 100. Giro d'Italia positiv getesteten italienischen Radprofis Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni sind des Dopings überführt. Wie der Weltverband (UCI) mitteilte, bestätigten die B- Proben die positiven Werte. Den Fahrern vom Team Bardiani CSF waren in Trainingskontrollen jeweils Wachstumshormon freisetzende Peptide (GHRP's) nachgewiesen worden. Ihnen drohen nun lange Sperren.

Auch die Bardiani- Mannschaft kann laut UCI- Reglement zwischen 15 und 45 Tagen gesperrt werden. Pirazzi war beim Giro kein Unbekannter. Der inzwischen 30- Jährige gewann 2013 die Bergwertung der Rundfahrt und holte ein Jahr später den Sieg auf der 17. Etappe. Ruffoni hatte seine Erfolge eher bei kleineren Rennen wie zuletzt bei der Kroatien- Rundfahrt geholt.

17:30 Uhr: +FUSSBALL+

Sevilla- Coach Sampaoli soll Argentinien- Teamtrainer werden

Der Argentinier Jorge Sampaoli steht vor einem Engagement als Nationaltrainer von Vize- Weltmeister Argentinien. Bei einer Pressekonferenz vor dem letzten Saison- Spiel seines Klubs FC Sevilla in der Primera Division gegen CA Osasuna am Samstag erklärte er, es gebe ein ganz klares Interesse des argentinischen Verbandes, ihn als Coach zu gewinnen - und er könne so ein Angebot nicht ablehnen.

"Das war mein Traum, seit ich denken kann", zitierte die Zeitung "El Pais" den 57- jährigen Sampaoli, der im vergangenen Jahr einen Zwei- Jahresvertrag bei Sevilla unterschrieben hatte. Wenn die Andalusier ihn ziehen lassen würden, dann müsse er diese Chance einfach nutzen. Der bisherige Argentinien- Coach Edgardo Bauza war angesichts der schlechten Ergebnisse in der WM- Qualifikation beurlaubt worden.

Bereits Ende April hatte der argentinische Verbandschef Claudio Tapia erklärt, Sampaoli als neuen Trainer gewinnen zu wollen. Derzeit wird aber offenbar noch mit Sevilla über einen Ausstieg verhandelt. Berichten zufolge sieht Sampaolis Vertrag eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Dollar (1,35 Mio. Euro) vor. Der Club liegt vor der letzten Partie der Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

17:02 Uhr: +RADSPORT+

Ex- Profi Winokurow soll sich vor Strafgericht verantworten

Olympiasieger Alexander Winokurow soll sich wegen Betrugsverdacht vor einem Strafgericht in Belgien verantworten. Das entschied ein Gericht in Lüttich am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch der 33- jährige russische Radprofi Alexander Kolobnew wird sich dort verteidigen müssen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 43- jährigen Kasachen Winokurow vor, seinem russischen Rivalen Kolobnew den Sieg beim Frühjahrsklassiker Lüttich- Bastogne- Lüttich am 25. April 2010 für 150.000 Euro abgekauft zu haben. Demnach sollen die beiden Profis den Deal kurz vor Ende des Rennens unter sich ausgemacht haben. Die Anwälte der beiden Sportler bestreiten das. Sie können noch Widerspruch gegen die Überstellung ans Strafgericht einlegen.

16:36 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa will keine Wildcard für Wimbledon

Tennisstar Maria Scharapowa wird keine Wildcard für das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon beantragen. Die 30- jährige Russin, die eine 15- monatige Dopingsperre hinter sich hat, kündigte am Freitag auf ihrer Website an, dass sie das Qualifikationsturnier spielen werde.

Die Wimbledonsiegerin von 2004 hat als aktuelle Nummer 211 der Weltrangliste keinen Startplatz im Hauptbewerb sicher, aber in bisher drei Turnieren genügend Punkte für die Teilnahme an der Qualifikation gesammelt. Von den Veranstaltern der kommenden French Open (ab 28. Mai) war Scharapowa vor wenigen Tagen eine Wildcard mit Hinweis auf ihre Rückkehr nach einer Dopingsperre verwehrt worden.

15:14 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verlängert mit Salamon

Bundesligist Austria Wien hat den Vertrag von Thomas Salamon bis 2019 verlängert. Der Absolvent der Frank- Stronach- Akademie in Hollabrunn kam im Jänner 2014 von Grödig zu den Favoritnern.

10:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Anaheim gleicht im NHL- Western- Conference- Finale zum 2:2 aus

Die Nashville Predators haben in der "best of seven- "-Serie im Western- Conference- Finale der nordamerikanischen Eishockey- Profiliga NHL den erneuten Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team aus Tennessee verlor am Donnerstagabend Spiel vier gegen die Anaheim Ducks nach Verlängerung 2:3. Nach zuvor sechs Heimsiegen war es die erste Play- off- Niederlage der Predators vor eigenem Publikum.

10:00 +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst ziehen in Rio ins Achtelfinale ein

Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Beachvolleyball- World- Tour- Turnier in Rio de Janeiro direkt das Achtelfinale erreicht. In der Olympia- Tennisarena in Barra setzte sich das heimische Top- Duo gegen die Polen Grzegorz Fijalek/Michal Bryl mit 2:1 (13/- 17/11) sowie im Gruppenfinale gegen seine Landsleute Alexander Huber/Julian Hörl mit 2:0 (11,17) durch.

