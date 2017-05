OGH hebt Untreue- Urteil gegen Manager Leitgeb auf

Zwei Monate lang wurde zäh verhandelt, dann wurde Ronnie Leitgeb verurteilt. Er habe der Immofinanz, die das Projekt in Monte Carlo finanzierte, einen - theoretischen - Schaden zugefügt, weil er nur reduzierte Miete wegen Baumängeln bezahlt hatte.

Die "Villa Esmara" wurde letztlich verkauft, für die Immofinanz blieb sogar ein kleiner Gewinn. Trotzdem wurde Leitgeb wegen Untreue verurteilt, die Immofinanz- Managerriege freigesprochen.

Fürst Albert mit Ronald Leitgeb bei der Eröffnung der Villa Esmara in Monte Carlo Foto: Gerhard Gradwohl

OGH: Forderung auf Mietzinsreduktion berechtigt

Dagegen berief Leitgeb- Anwalt Thomas Kralik sofort, der Oberste Gerichtshof gab ihm nun recht. Auf acht Seiten legt der Senat unter Hans Valentin Schroll klar, dass die Forderung auf Mietzinsreduktion wohl berechtigt war. Auch dass die entlastenden Aussagen des späteren Käufers nicht gewürdigt wurden, missfiel dem OGH.

Leitgeb mit Fürst Albert von Monaco, Thomas Muster und Niki Lauda Foto: Gerhard Gradwohl

Am Donnerstag hätte in der Causa in Wien gegen Ex- Immofinanz- Chef Karl Petrikovics verhandelt werden sollen. Dieser Prozess wurde abberaumt.

Gabriela Gödel, Kronen Zeitung