Offensive auf IS- "Hauptstadt" Rakka hat begonnen

"Die große Schlacht zur Befreiung von Rakka hat begonnen", hieß es in einer Erklärung der Demokratischen Syrischen Kräfte (SDF), die bei einer Pressekonferenz in der Kleinstadt Ain Issa nahe Rakka verlesen wurde. Man werde Schritt für Schritt vorgehen, sagte eine SDF- Kommandantin. Die Sicherheit von Zivilisten habe Vorrang.

SDF-Sprecherin Jihan Sheikh Ahmed erklärt die Offensive auf Rakka für eröffnet. Foto: APA/AFP/DELIL SOULEIMAN

Vier Fünftel der teilnehmenden Kämpfer seien als Zivilisten aus Rakka geflohen. Unterstützt würden die Angreifer von einer US- geführten Militärkoalition und den kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG), dem bewaffneten Arm der SDF. Die YPG und die SDF sind in Syrien die wichtigsten Verbündeten des Westens gegen die sunnitischen Extremisten des IS. Die Kurdenmiliz beherrscht große Gebiete an der Grenze zur Türkei.

Irak: Truppen nehmen Mossul in die Zange

In ihrer zweiten Hochburg, der nordirakischen Millionenstadt Mossul, wird der IS bereits seit Tagen von vorrückenden Kräften der irakischen Armee, kurdischen Peschmerga- Kämpfern sowie aus der Luft durch die US- geführte Anti- IS- Koalition bedrängt. Zuletzt waren irakische Streitkräfte in Viertel im Osten der Stadt vorgedrungen, am Samstag machten die Truppen auch im Süden Mossuls Fortschritte. So sei etwa die Stadt Hammam al- Alil etwa 15 Kilometer südlich der umkämpften Großstadt vom IS befreit worden, berichtete der Chef der irakischen Bundespolizei, Raed Chaker. Die Stadt sei komplett unter Kontrolle gebracht und die irakische Flagge auf dem Regierungsgebäude gehisst worden.