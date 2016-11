Özcan: "Als Zweier liegst du nicht faul herum"

Des einen Leid, des anderen Freud - gilt gerade bei den Zweier- Tormännern, die ja oft nur zum Einsatz kommen, wenn der "Einser" verletzt ist. Ist jetzt beim Team nach dem Kreuzbandriss von Robert Almer bei Ramazan Özcan der Fall, "Freude" ist bei ihm das falsche Wort: "Ich habe live im TV gesehen, wie Robert die Verletzung passiert ist, ihm sofort eine SMS geschrieben. Ich weiß, wie brutal bitter so eine Verletzung ist, es kann jeden jederzeit treffen."

Foto: GEPA

Nummer eins Österreichs - war der 32- jährige bisher neunmal, zuletzt im Oktober, als Almer gegen Wales verletzt raus musste, für Serbien ausfiel. Kein Problem für Özcan, der im Sommer den "Einser" in Ingolstadt mit dem "Zweier" in Leverkusen ("eine Topadresse, in Österreich gibt es aber keine Wertschätzung gegenüber diesem Klub") tauschte: "Ich hatte den Wechsel mit dem Teamchef abgesprochen, wusste, was mich erwartet."

Motto: "Gib nie auf!"

Sein sportliches Motto lautet daher: "Du musst da sein, wenn etwas passiert!" Und sein genereller Leitsatz: "Gib nie auf!" Bereit für Irland fühlt er sich: "Als Zweier liegst du nicht nur faul in der Kabine rum"

Dass auch seine Vorderleute mehr auf der Ersatzbank sitzen (von den vier Verteidigern hat derzeit nur Hinteregger einen Stammplatz, Dragovic, Klein und Wimmer nicht) ist kein Problem: "Alle Jungs sind erfahren genug, haben beim Team genügend Zeit, sich Vertrauen zu holen!" Samstag will Rambo erstmals in einem Pflichtspiel mit dem Team voll punkten - beim bisher einzigen Sieg (2:1 gegen Malta) stand er nur nach der Pause im Tor.