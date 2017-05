ÖVP warnt vor "Milliardengeschenken" wie 2008

Im freien Spiel der Kräfte sind damals in einer mehr als 19- stündigen Marathonsitzung bis zum Morgengrauen unter anderem eine Pensionserhöhung mit Einmalzahlung, eine Mehrwertsteuer- Halbierung auf Medikamente, die Verlängerung der Hacklerregelung, die 13. Familienbeihilfe, die Abschaffung der Studiengebühren, eine Pflegegeld- Erhöhung, eine Steuerbefreiung für Monteure und Nächtigungsgelder sowie ein Heizkostenzuschuss für Senioren beschlossen worden.

"Hochgerechnet wurden für diese Wahlzuckerln bis heute rund 30 Milliarden Euro ausgegeben", kritisierte Schelling gegenüber der APA. "Hier wird Geld ausgegeben, das nie da war und für das alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch lange zahlen werden."

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Auch der designierte ÖVP- Obmann Kurz warnte am Dienstzag vor Zuständen wie vor der Nationalratssitzung 2008 mit zahlreichen teuren Beschlüssen im Rahmen eines freien Spiels der Kräfte. Dass die Volkspartei abseits der bereits vereinbarten Regierungsprojekte mit Verweis auf besagte Parlamentsnacht 2008 nichts beschließen möchte, sei ein "vorgeschobenes Argument", befand wiederum Kanzler Kern.

Auch NEOS warnen vor milliardenschweren Wahlzuckerln

Zuvor hatten am Dienstag auch schon die NEOS in einer Aussendung einen "Pakt der Verantwortung" eingemahnt, um teure Wahlzuckerl in den nächsten vier Monaten zu verhindern. "Ein unwürdiges Spiel wie 2008" dürfe es nicht wieder geben, damals seien durch "Wahlzuckerl Milliarden verschossen" worden, gab NEOS- Obmann Matthias Strolz zu bedenken.

NEOS-Chef Strolz bei Präsident Van der Bellen Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Strolz fordert daher: Die Regierungs- und Oppositionskräfte sollen vereinbaren , dass in der Zeit bis zur Nationalratswahl nur Maßnahmen beschlossen werden, die "keine verantwortungslose budgetäre Belastung" bringen, heißt es in einer Unterlage, die Strolz auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen präsentierte.