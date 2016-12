ÖVP: Von FPÖ abgrenzen, sie nicht ausgrenzen

D

und eine Markenkernstrategie erarbeitet, zog Mitterlehner am Montag bei einem Medientermin Bilanz. Ziel sei es nun, sich von der Opposition abzugrenzenim Unterschied zur Ausgrenzung, betonte der Parteiobmann.

Dies sei keine Vorentscheidung über etwaige Koalitionen nach einer Wahl, sondern eine Wettbewerbsstrategie. Würde die ÖVP nun erklären, sie mache eine Koalition mit dem Stärkeren - der FPÖ -, könne sie nur verlieren. Insgesamt erhofft sich Mitterlehner durch die Wählerrückholaktion von der FPÖ ein Erstarken der ÖVP.

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka, Mitterlehner, Amon, McDonald Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

"Irritationen und eine Drescherei" mit der SPÖ

Danach gefragt, ob die Partei den von der Spitze vorgegeben Kurs mithalte, meinte Mitterlehner, er habe ihn erst vergangene Woche im Parlamentsklub dargestellt und dafür Zustimmung bekommen. Warum man sich nun nicht von der SPÖ abgrenze, erklärte der Obmann mit dem geringen Wähleraustausch zwischen den beiden Parteien, außerdem erfolge diese Abgrenzung ohnehin. Mit der SPÖ habe es in den vergangenen Monaten bei einigen Themen - "Maschinensteuer, Umverteilungsfantasien" - "Irritationen und eine Drescherei" gegeben. Davon würde jedoch nur die FPÖ profitieren. "Jetzt sind wir genau auf dem richtigen Weg. Das wird funktionieren", so Mitterlehner. Amon bekräftigte, die Regierungsparteien sollten nicht im Clinch sein.

Kuscheldebatte mit Strache "taktisch motiviert"

Die "amikale" Debatte von SPÖ- Chef Christian Kern und FPÖ- Obmann Heinz- Christian Strache in der Ö1- Sendung "Klartext" bezeichnete Mitterlehner als "taktisch motiviert", mit "erheblichen Risikopotenzial", gebe es doch bei den Roten unterschiedliche Meinungen zur FPÖ. Grundsätzlich finde er aber die klare Öffnung in Richtung Wettbewerb "gar nicht so schlecht".

Kern und Strache beim Ö1-Live-Talk Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Bürgermeister sollen stärker eingebunden werden

Mitterlehner will auch die "Wir- Gemeinschaft" in der Partei gestärkt wissen. So seien die Bürgermeister in den Gemeinden "wunderbare Multiplikatoren", das habe sich nicht zuletzt im Präsidentschaftswahlkampf gezeigt. In den Bundesländern sollen daher Foren mit den Bürgermeistern stattfinden, im ersten Halbjahr 2017 etwa zum Thema Finanzausgleich. Einbezogen werden sollen die Ortschefs auch bei der Wahlrechtsreform.

"Peak für Populismus schon erreicht"

Der Vizekanzler sieht außerdem den "Peak für Populismus" schon erreicht und damit eine Chance für Realpolitik. In der Bundesregierung gebe es daher gute Voraussetzungen, die Streitereien abzustellen und die Vorhaben darzulegen.

Insgesamt sprach Mitterlehner von einem "durchwachsenen" Jahr, das durchaus positive Entwicklungen gebracht habe. Aus seiner Sicht etwa in der Flüchtlingspolitik die Schließung der Balkan- Route - ein Punkt, den zu begrüßen mittlerweile "en vogue" sei, so der Parteiobmann. Zu diesem Thema sprach er sich weiters für gesteuerte Flüchtlingspolitik in Form von "Resettlement und Relocation" aus.

Amon sah auch in der Partei bereits einiges gelungen, im digitalen Auftritt will die ÖVP aber noch "massiv stärker" werden. Auch Amon geht davon aus, dass sich die Rechtspopulisten dem Zenit nähern: "Die Menschen haben es satt, alles nur negativ zu betrachten."