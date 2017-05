ÖVP verbrauchte vier Obleute in zehn Jahren

Mitterlehner will am kommenden Sonntag die Obmannschaft offiziell zurücklegen, wie er am Mittwoch angekündigt hat. Keine drei Jahre lang hat er in der Zwickmühle von Koalitionstreue und Abgrenzungsbemühungen zur SPÖ durchgehalten, erschwert durch Profilierungsbestrebungen der eigenen Parteigänger und den kolportierten Obmanngelüsten von Sebastian Kurz.

Reinhold Mitterlehner, Sebastian Kurz Foto: APA/HERBERT NEUBAUER, APA/ROLAND SCHLAGER, picturedesk.com

"Am 15.5.2017 wäre Mitterlehner dran"

Mit seinem Abgang ist er damit haarscharf innerhalb des Durchschnitts: Wie Journalist Martin Thür bereits vergangenen Oktober ausgerechnet hatte, sei jeder VP- Chef seit Schüssel 919 Tage im Amt gewesen. "Am 15.5.2017 wäre Mitterlehner dran. Vielleicht schafft er es auch schneller", twitterte Thür damals. "I knew it", setzte er am Mittwoch nach.

Seit 2008 war der Wirtschaftsbündler MItterlehner Regierungsmitglied, schon lange vor Amtsübernahme galt er als potenzieller Parteichefkandidat. Gefolgt war er auf Michael Spindelegger, der 2014 nach etwas mehr als drei Jahren im Amt das Handtuch geworfen hatte. Im Mai 2011 war er die Nachfolge von Josef Pröll an der Spitze der ÖVP angetreten, nachdem sich dieser nach einer schweren Erkrankung von allen politischen Funktionen zurückgezogen hatte. Bei Spindeleggers Kür am Parteitag 2011 war Mitterlehner zum stellvertretenden Parteichef gewählt worden.

Spindelegger (gr. Bild) wurde von Mitterlehner an der ÖVP-Spitze abgelöst. Foto: APA/Roland Schlager, APA/Helmut Fohringer

Schüssel war längst dienender Parteichef

Ex- Kanzler Schüssel war mit insgesamt zwölf Jahren (1995 bis 2007) längst dienender Chef. Die Volkspartei verliert nun seit dessen Abgang 2007 schon den vierten Parteichef: Schüssels Nachfolger Wilhelm Molterer war nach dem Wahldesaster der ÖVP bei der Nationalratswahl im Herbst 2008 abgetreten und hatte an Pröll übergeben. Im Dreijahrestakt kamen dann Spindelegger und Mitterlehner.

An der ÖVP- Spitze stand als erster für einige Monate Leopold Kunschak, der später Nationalratspräsident wurde. Ihm folgten Leopold Figl (1945- 1952), Julius Raab (1952- 1960), Alfons Gorbach (1960- 1963), Josef Klaus (1963- 1970) und Hermann Withalm (1970- 1971). 1971 übernahm Karl Schleinzer die Parteiführung. Dieser verunglückte allerdings im Sommer 1975, die ÖVP bestellte Josef Taus, der schon 1971 im Gespräch war, zum neuen Obmann.

Nach verlorenen Wahlen in den Jahren 1975 und 1979 stellte sich Taus nicht mehr der Wiederkandidatur. Ihm folgte Alois Mock. Dieser wurde 1989 von Josef Riegler abgelöst, dessen Nachfolger war Erhard Busek. 1995 übernahm dann Rekordhalter Schüssel.