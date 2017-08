ÖVP schießt sich auf weiteren SPÖ- Mitarbeiter ein

Kritik am Einsatz Pöchhackers kommt etwa von Barbara Krenn, welche die ÖVP- Liste in der Steiermark anführt. Auf Facebook schrieb die Gastronomin , die im Rollstuhl sitzt: "Ich habe dieses Posting damals als vollkommen jenseitige Aussage und sehr verletzend empfunden. Dass solche Aussagen jetzt jemanden für Höheres qualifizieren, ist schwer zu verdauen." Sie glaubt allerdings daran, "dass Menschen sich ändern können, und hoffe schwer, dass das in diesem Fall auch so ist".

Auf seinem Twitter-Account bezeichnet sich Pöchhacker als "kleines Rädchen in der größten Partei". Foto: Twitter/Paul Pöchhacker

SPÖ: "Tweet wurde damals sofort wieder gelöscht"

In der SPÖ- Zentrale versuchte man zu beruhigen. "Das war ein Fehler, der Mitarbeiter hat damals den Tweet sofort wieder gelöscht und sich entschuldigt", hieß es dort auf Anfrage. Neu im Team sei Pöchhacker nicht, es handle es sich um ein "Urgestein" in der Partei. Zudem sei er nach dem Tweet nicht im Präsidentschaftswahlkampf des damaligen SPÖ- Präsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer involviert gewesen, der sich persönlich bei Hofer entschuldigt hatte.

Norbert Hofer Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Pöchhacker entschuldigt sich per Brief auch bei Hofer

Auch Pöchhacker selbst entschuldigte sich nun persönlich bei Hofer. In einem Brief von Samstag sprach er von einem "Tweet, dessen Inhalt ich bis heute zutiefst bereue". Aufgrund der aktuellen Berichterstattung sei es ein Bedürfnis, "Sie nochmals aufrichtig um Verzeihung für die Kränkung Ihrer Person und Ihrer Familie durch meinen achtlosen und völlig unangemessenen Twitter- Beitrag zu bitten".