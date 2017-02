ÖVP- Minister: Schluss mit Zahlungen ins EU- Ausland

Wie im neuen Arbeitsprogramm der Koalition vereinbart, setzt sich die Regierung nun intensiver für eine Anpassung der Kinderbeihilfe für in Österreich arbeitende EU- Bürger, deren Kinder sich in den jeweiligen Heimatstaaten befinden, ein. Da sich die EU bisher nicht sehr kooperativ in der Sache zeigt, wagt Österreich nun einen Alleingang. Außenminister Sebastian Kurz und Familienministerin Sophie Karmasin (beide ÖVP) kündigten am Mittwoch im Ö1- "Morgenjournal" ein nationales Gesetz an.