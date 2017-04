ÖVP- Klub erlebte Stockholm- Terror "hautnah"

In einer belebten Einkaufstraße in Stockholm ist am Freitag ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Der burgenländische ÖVP- Klub war zu diesem Zeitpunkt gerade zu Besuch in Stockholm. Er habe die Ereignisse "hautnah" miterlebt, berichtete Landesparteiobmann Thomas Steiner am späten Freitagnachmittag.