ÖVP hievt Sebastian Kurz auf den Partei- Thron

Kurz trat nach der über dreistündigen Sitzung des Bundesparteivorstandes in der Politischen Akademie der Volkspartei am Sonntagabend alleine vor die zahlreichen Medienvertreter. Der Schritt an die Parteispitze sei für ihn kein einfacher gewesen, betonte Kurz: "Es war kein Schritt, den ich mir leicht gemacht habe, denn die ÖVP hat in den letzten zehn Jahren vier Obleute gehabt." Bis zu seiner offiziellen Wahl am nächsten Parteitag der ÖVP ist Kurz nun interimistischer Parteichef.

Die Bedingungen, die der Außenminister für die Übernahme der Obmannschaft schon im Vorfeld gestellt hatte und ihm unter anderem mehr Spielraum bei der Kandidatenauswahl zusichern, wurden wie angekündigt akzeptiert. Nachdem Landesparteichefs und Bündeobleute bereits vor den Gremien ihre Unterstützung für Kurz und seine Forderungen zugesagt hatten, wurde dies auch im Vorstand abgesegnet.

Sebastian Kurz hat den ÖVP-Thron bestiegen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Von Kurz gefordert (und mit den Parteigranden offenbar bereits im Vorfeld der Sitzung akkordiert) waren unter anderem die alleinige Entscheidung des Bundesparteiobmannes über den Generalsekretär und das Regierungsteam der ÖVP sowie mehr Mitspracherecht bei der Kandidatenliste für Nationalratswahlen. Außerdem soll es ein parteiinternes Vorzugsstimmensystem geben.

ÖVP geht als "Liste Sebastian Kurz" in Neuwahlen

Die ÖVP wird bei der nächsten Wahl als "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" antreten. Die eigenständige, von der ÖVP getragene Liste, auf der auch parteiunabhängige Personen kandidieren können, war ebenfalls eine der Bedingungen , die Kurz für die Übernahme der Obmannschaft gestellt hatte. Kleines Detail am Rande: Das Akronym LSK für die "Liste Sebastian Kurz" war in der Vergangenheit schon mal in Verwendung, nämlich als Abkürzung für die Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee der DDR.

Foto: AP

Die geplanten Statutenänderungen begründete Kurz damit, dass in der Partei nicht nur Köpfe ausgetauscht werden dürften - auch die Partei müsse sich ändern. Fixiert werden soll das beim nächsten Parteitag. Für die Wahlbewegung werde die ÖVP sowohl auf "bewährte Kräfte" aus der Partei setzen, gleichzeitig aber neue Leute an Bord holen, kündigte Kurz an. Ein erstes Gespräch mit Kanzler Christian Kern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die weitere Vorgehensweise will Kurz noch am Montag führen.

Appell an Kern: Weiterarbeiten sonst droht Chaos

Das Angebot von Kern, der mit Kurz in einer "Reformpartnerschaft" weiterregieren wollte, hatte der Minister ausgeschlagen und sich für Neuwahlen ausgesprochen. Bei der Pressekonfernz appellierte Kurz nun allerdings an Kern, die Zeit zu nützen, um bis zum Sommer ausstehende Projekte umzusetzen. Sonst drohe Chaos, so der neue ÖVP- Chef am Sonntagabend.

Kern hatte am Donnerstag Kurz die Hand gereicht und ihm eine "Reformpartnerschaft" angeboten. Foto: AFP, APA/AFP/Robert Atanasovski, APA/AFP/Fabrice Coffrini

Wenn der Bundeskanzler eine Minderheitsregierung startet, könne er nichts dagegen machen, sagte Kurz. Er sehe das jedenfalls nicht positiv. Er sei bereit für den Weg zu Neuwahlen. Die ÖVP sei auch bereit, einen Antrag einer anderen Partei zu unterstützen. Er will jedenfalls noch bis zum Sommer umsetzen, was ausverhandelt wurde.

Auch die SPÖ hielt am Sonntag übrigens ein Treffen ab. Im Gartenhotel Altmannsdorf in Wien- Meidling sprach man am Muttertag über die schwierige innenpolitische Lage. SPÖ- Chef Kern gehe demnach von einem Wahltermin im Herbst aus, hieß es. Präferiert wird von der SPÖ ein Termin Ende Oktober/Anfang November, wie zu erfahren war.

Kern will sich erst am Montag zu Kurz- Wahl äußern

Die Kür von Kurz zum ÖVP- Obmann und dessen Wunsch nach Neuwahlen beantworteten die Sozialdemokraten am Sonntagabend allerdings mit Schweigen. Weder Parteichef Kern noch Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler oder ein anderer Spitzenrepräsentant der Partei wolle sich derzeit äußern, hieß es aus verschiedenen Stellen. Frühestens am Montag will Kanzler Kern seine Position dazu kundtun.

Strolz über Kurz erbost: "Schamlos und intrigrant"

Der neue ÖVP- Chef Sebastian Kurz dürfte indessen schon damit begonnen haben, Kandidaten für seine Nationalratswahlliste zu rekrutieren. Zumindest wirft ihm NEOS- Chef Matthias Strolz vor, in den letzten Tagen intensiv versucht zu haben, NEOS- Mandatare abzuwerben.

Foto: APA/Gert Eggenberger

Strache will "umgehend" über Wahltermin reden

FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache sprach indessen eine Einladung an die Spitzen der Oppositionsparteien aus. Er wolle "das Heft selbst in die Hand nehmen", da klar sei, dass sich die Regierungsparteien nicht auf einen Wahltermin einigen werden können, erklärte er am Sonntagabend in einer Presseaussendung. Der grüne Abgeordnete Peter Pilz reagierte bereits auf den Vorschlag Straches.