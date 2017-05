ÖVP geht als "Liste Sebastian Kurz" in Neuwahlen

Die eigenständige, von der ÖVP getragene Liste, auf der auch parteiunabhängige Personen kandidieren können, ist eine von sieben Bedingungen , die Kurz für die Übernahme der Obmannschaft gestellt hatte. Kleines Detail am Rande: Das Akronym LSK für die "Liste Sebastian Kurz" war in der Vergangenheit schon mal in Verwendung, nämlich als Abkürzung für die Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee der DDR.

Sebastian Kurz Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Der ÖVP- Bundesparteivorstand trat heute um 16 Uhr in der Politischen Akademie (Polak) zusammen, um darüber zu beraten. Bereits im Vorfeld haben mehrere Landesparteichefs und die großen Bünde ihre Zustimmung signalisiert.

Kurz traf gemeinsam mit dem Salzburger Landesparteichef Wilfried Haslauer und der Europa- Abgeordneten Elisabeth Köstinger ein. Er selbst wollte vor Sitzungsbeginn nichts sagen, sondern verwies gegenüber Journalisten auf später. Der bisherige Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner traf ebenfalls um 16 Uhr bei der Polak ein. Er saß mit Sonnenbrille recht entspannt in der Limousine.

Reinhold Mitterlehner sichtlich entspannt und mit Sonnenbrille. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Dass heute ein neuer ÖVP- Chef bestimmt wird, gilt als ausgemacht. Ob dies allerdings auch Klarheit über die Zukunft der rot- schwarzen Koalition bringt, bleibt hingegen fraglich. Das Angebot von Bundeskanzler Christian Kern, der mit Kurz in einer "Reformpartnerschaft" weiterregieren wollte, schlug der wohl nächste ÖVP- Obmann aus und sprach sich für Neuwahlen aus.

Für Gesprächsstoff unter den wartenden Journalisten sorgte die Aufmachung des Presseraumes in der Polak: Ein einzelnes Mikrofon und kein ÖVP- Logo sind da zu sehen. Spekuliert wird deshalb, Kurz werde nach dem Gremium alleine vor die Kameras treten.

Auf Twitter wurde indessen schon um die ÖVP "getrauert":

NEOS- Chef wirft Kurz Abwerbeversuche vor

Wie der neue französische Präsident Emmanuel Macron , der für seinen Wahlsieg Unterstützer über die Parteigrenzen hinaus sammelte, will auch Kurz unabhängige Personen als Kandidaten auf seiner Liste haben. Dafür dürfte der Außenminister offenbar auch schon zum Telefon gegriffen haben, um etwaiges Interesse auszuloten. Zumindest ist NEOS- Chef Matthias Strolz davon überzeugt, wie aus Social- Media- Postings hervorgeht.

Auf Twitter und Facebook behauptet Strolz nämlich, Kurz habe allein in den letzten drei Tagen etliche Male persönlich zum Hörer gegriffen. Seine Leute würden aber die Anrufe nicht mehr entgegennehmen.

Strolz betont, jeder könne frei entscheiden, ob er ein solches Angebot annimmt. "Was nicht okay ist, das ist der Stil." Denn parallel sei Kurz mit ihm, Strolz in persönlichem Kontakt gestanden und habe davon kein Wort erwähnt. "Das ist schlechter Stil, das ist unehrlich", ärgert sich der NEOS- Chef. Er hält "diese Doppelbödigkeit für schamlos und unwürdig."

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka (links) und Christoph Vavrik Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Schon beim Wechsel von Christoph Vavrik in den ÖVP- Klub sei Kurz mit Telefonaten und einem persönlichen Treffen involviert gewesen und habe dies später bestritten. Dass er diese Art von Hintergehung zwischen Klubobleuten und Parteichefs nicht okay finde, habe er Kurz damals in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, erklärte Strolz. "Seine Antwort ist nun offensichtlich: Er macht so weiter."

Strolz erwartet "von jedem Parteichef in Österreich, dass er gewisse moralische Standards einhält. Wenn der Lopatka- Stil mit Intrige und Täuschung zur Generallinie der Liste Kurz/ÖVP wird, dann nimmt Österreich massiv Schaden. Zusammenarbeit braucht ein Mindestmaß an Vertrauen. Und ohne Zusammenarbeit wird es in der Demokratie und im Parlament nicht gehen", schreibt Strolz.

NEOS- Parteijugend sicherte sich schon im März Kurz- Domains

Weiteres pikantes Detail in Zusammenhang mit den angeblichen Anrufen von Kurz: Die JUNOS, die Parteijugend der NEOS, sollen mit dem ÖVP- Minister zusammenarbeiten und einen "pinken Putsch" vorbereitet haben. Untermauert werden die Gerüchte durch die Tatsache, dass sich die JUNOS bereits im März die Internet- Domains "listekurz.at" und "liste- kurz.at" gesichert haben.

Allerdings sprach Douglas Hoyos von den JUNOS gegenüber von einem "Witz". "Wir besitzen alle möglichen Domains. Auch bei der Bundespräsidentschaftswahl haben wir das getan. Also ein Putsch ist nicht geplant", so Hoyos gegenüber dem "Kurier".