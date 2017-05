ÖVP durch Kurz- Turbo mit Abstand an der Spitze

"Wäre am Sonntag Nationalratswahl, welche Partei würden Sie wählen?", lautet die allseits bekannte Sonntagsfrage, die Unique Research im Auftrag von "Heute" von 15. bis 18. Mai 800 Österreichern stellte. Das Ergebnis: Die ÖVP bzw. die "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" käme mit ihrem neuen Chef auf 33 Prozent - die Schwankungsbreite liegt allerdings bei 3,5 Prozentpunkten. SPÖ und FPÖ würden mit sieben Prozentpunkten Abstand auf je 26 Prozent landen.

Grüne bei nächster Wahl nur noch einstellig

Alarmierend das Ergebnis für die Grünen: Nur noch acht Prozent wollen für die sich derzeit auf Führungssuche befindende Partei stimmen - was ein Minus von mehr als vier Prozentpunkten wäre. Und da die Umfrage zum Großteil vor dem überraschenden Rücktritt von Grünen- Chefin Eva Glawischnig durchgeführt wurde, könnte das Ergebnis im Oktober noch katastrophaler ausfallen.

Video: Glawischnig geht "aus gesundheitlichen Gründen"

Die NEOS müssen mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Nationalrat zittern, das Team Stronach "liefert keine messbaren Werte mehr", wie es zur Umfrage heißt. Allerdings merkte Unique Research auch an, dass die Wählerschaft "aufgrund der Geschehnisse in den letzten Tagen äußerst beweglich", der Rücktritt Glawischnigs "in der Feldarbeit nicht erfasst" sei.

ÖVP löst nach Langem FPÖ von Umfragespitze ab

Im heurigen Jänner war die ÖVP bei der Sonntagsfrage übrigens noch bei 19 Prozent gelegen, während die SPÖ 29 Prozent gewählt hätten. Hier wäre der klare Sieger die FPÖ gewesen: 32 Prozent hätten damals den Freiheitlichen ihre Stimme gegeben, die ihren Höhepunkt allerdings im September 2016 mit 35 Prozent hatten.

Die Grünen hatten ihren Höhepunkt demnach Mitte 2015: 15 Prozent wollten damals noch für Glawischnig stimmen. Die NEOS lagen im September 2014 auf zehn Prozent, seitdem ging es für sie nach unten.

Würde der Bundeskanzler direkt gewählt, hieße er Sebastian Kurz

Könnten die Österreicher den Bundeskanzler direkt wählen, würde sich der neue ÖVP- Chef auch hier durchsetzen. Allerdings wäre der Abstand nicht ganz so groß: 31 Prozent würden für Kurz stimmen, 29 Prozent für Kern und 15 Prozent für Strache. In der Kanzlerfrage scheint freilich auch noch Glawischnig als Gegenkandidatin auf.