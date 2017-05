ÖVP: Brandstetter bis Neuwahl Vizekanzler

Damit dürfte Kurz wie erwartet den Posten des Vizekanzlers, der nach dem Rücktritt von Mitterlehner frei wurde, einem anderen aus seinem Team überlassen, um sich auf seine Rolle als Parteichef und Spitzenkandidat konzentrieren zu können . Am späten Montagnachmittag hatte Brandstetter noch davon gesprochen, keine Ambitionen auf den interimistischen Posten des Vizekanzlers zu haben, wenige Stunden später klang das aus der Partei schon ganz anders.

Logische Wahl als Wirtschaftsminister: Mahrer (li.) mit dem scheidenden Mitterlehner Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Signal der Sachlichkeit" Richtung SPÖ

Brandstetter ist unabhängiger Minister auf einem ÖVP- Ticket. Gerade nach Monaten des Streits sei er ein "Signal der Sachlichkeit", meint man in der ÖVP. Er sei in der SPÖ anerkannt und geeignet, um in Ruhe die bereits fertig verhandelten Punkte des Regierungsprogramms abzuarbeiten.

Im Büro von Parteichef Kurz wollte man die Rochaden am Montagabend nicht bestätigen.