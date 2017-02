ÖTV- Damen starten mit 1:2 gegen Polen in Turnier

Österreichs Tennis- Fed- Cup- Team ist mit einer Niederlage ins Turnier der Europa/Afrika- Zone 1 in Tallinn gestartet. Den favorisierten Polinnen unterlag die Truppe von Teamchef Jürgen Waber am Mittwoch mit 1:2. Barbara Haas sorgte mit einem 6:4- 4:6- 7:5- Erfolg gegen Magda Linette für den einzigen ÖTV- Punkt. Am Donnerstag wartet als nächster Gegner im Kampf um den Klassenerhalt Georgien.