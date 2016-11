ÖSV fixiert Saalbach- Bewerbung für WM 2023

Der ÖSV bewirbt sich mit dem seit dem Vorjahr fest stehenden Kandidaten Saalbach- Hinterglemm um die Austragung der alpinen Ski- WM 2023. Das beschloss die ÖSV- Präsidentenkonferenz einstimmig am Mittwoch in Hochfilzen. Bisher war noch offen gewesen, ob man sich um die WM 2023 oder erst um jene 2025 bemühen will.