ÖSV- Duo Hauser/Eder Staffel- Zweite im Weltcup

Lisa Theresa Hauser und Simon Eder haben die Biathlon- Weltcupsaison am Sonntag mit einem Podestplatz begonnen. Das ÖSV- Duo landete in Östersund in der Single- Mixed- Staffel auf dem zweiten Rang, nach sechsmaligem Nachladen und ohne Strafrunde betrug der Rückstand auf die Sieger Marie Dorin Habert und Martin Fourcade (FRA/0+4) 16 Sekunden.