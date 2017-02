ÖSV- Doppelführung! Hirscher mit Traumlauf im RTL

Was für ein Traumlauf von Marcel Hirscher! Der Salzburger setzte sich im ersten Durchgang beim RTL in St. Moritz an die Spitze (siehe Video oben). Philipp Schörghofer (+00,26) fuhr mit einer starken Fahrt auf Platz zwei. Saisondominator Alexis Pinturault (+00,35) landete an dritter Stelle. Der zweite Lauf startet um 13 Uhr.