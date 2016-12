ÖSV- Debakel! Nur Jansrud verhindert Svindal- Wunder

Für die ÖSV- Herren setzte es ein Debakel. Max Franz landete als einziger Österreicher in den Top Ten. "Das Ergebnis ist ok, es war nicht mehr so einfach zu fahren. Die letzte Selbstverständlichkeit hat noch ein bisschen gefehlt." Marcel Hirscher (+01,22) wurde 13.: "Oben hab ich gut riskiert. Dann wurde es sehr schnell. Da darf ich nicht sudern mit so wenig Speed- Trainingstagen."

Das Comeback für Hannes Reichelt verlief nicht nach Wunsch. Der Salzburger hatte 1,32 Sekunden Rückstand auf Jansrud. Matthias Mayer fehlten 1,59 Sekunden auf den norwegischen Sieger: "Ich bin zu brav gefahren, zu viel gerutscht und nicht ans Limit gegangen", sagte der Abfahrts- Olympiasieger, der das Rennen mit Startnummer eins eröffnete. Mayer hatte seit seinem Sturz in Gröden vor knapp einem Jahr kein Rennen mehr bestritten.

Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm.