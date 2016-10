ÖSV- Damen staunen über außerirdische Lara Gut

Der Saisonauftakt ist erfolgt - und er wurde zur großen One- Woman- Show von Lara Gut. Die Schweizerin führt im Riesentorlauf in Sölden nach dem ersten Durchgang mit satten 1,42 Sekunden Vorsprung auf die US- Dame Mikaela Shiffrin und 1,84 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino. Von den Österreicherin kam Gut überraschend Stefanie Brunner am nächsten. Sie weist als Sechste allerdings schon einen Rückstand von 2,25 Sekunden auf.