ÖSV- Damen in Antholz Neunte - Deutsche siegen

Die Biathlon- Weltcupbewerbe in Antholz sind am Sonntag mit dem Sieg der deutschen Damen- Staffel über 4 x 6 km vor Frankreich (+24,2 Sekunden) und Italien (33,4) zu Ende gegangen. Österreichs Team mit Dunja Zdouc, Lisa Theresa Hauser, Fabienne Hartweger und Christina Rieder hielt sich gut, wie zehn Tage zuvor in Ruhpolding gab es Rang neun. Der Rückstand auf die Deutschen betrug 1:48,1 Minuten.